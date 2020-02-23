مفاجأة.. عقوبات مباراة السوبر «باطلة» لهذا السبب

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كشف خالد بيومي، محلل المباريات في قنوات أبو ظبي الرياضية، مفاجأة مدوية بشأن حيثيات عقوبات مباراة السوبر التي جمعت الأهلي والزمالك.

وأشار بيومي في تغريدة كتبها عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، إلى أن يعقوب السعدي رئيس القنوات أبلغه بأنه لم يعطي أي مسؤول في اتحاد الكرة للقطات من المواجهة.

وقال بيومي في تغريدته: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".

واختتم: "بسؤالي لرئيس القنوات يعقوب السعدي أكد لي أنه لم يعطي أي مسؤول في اللجنة لا شريط ولا لقطات ولذا هذا البند عاري تمامًا من الصحة".

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد نشرت بيانًا أوضحت خلاله حيثيات القرارات التي تم إتخاذها ضد الأهلي والزمالك، وأوضحت خلاله أنه تم الاعتماد على لقطات حصلت عليها من القناة الناقلة للقاء.

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