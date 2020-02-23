» بالصور.. زيارة وفد أجنبي لسجن المرج بالقاهرة

استقبل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، وفدًا ضم عدد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية من بينها (الأسوشيتد برس- قناة العربية- قناة الغد العربى).

جاء ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى مسؤولي عدد من منظمات حقوق الإنسان (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مؤسسة المحروسة للتنمية- المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية لحقوق الإنسان- المنظمة العربية لحقوق الإنسان- جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان- المنظمة العربية المصرية الدولية لحقوق الإنسان- المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية- المجلس الدولي لحقوق الإنسان).

وقام الوفد بزيارة سجن المرج، وتفقد عدداً من مرافق السجن (فصول محو الأمية- المكتبة- دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى- المطبخ- ورشة أعمال النجارة- معرض المنتجات الزخرفية- المنتجات الغذائية).

والتقي الوفد بعدد من النزلاء، واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية- تعليمية- دراسية- ثقافية- دينية) التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

كما قام الوفد بتفقد مستشفى السجن، وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية، كما تناول أعضاء الوفد الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.



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