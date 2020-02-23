تفاصيل القبض على بطلة "الفيلم الإباحي" بالبحيرة

23 فبراير 2020 - 06:54 م

نجحت قوات الأمن في محافظة البحيرة، من الإيقاع بربة المنزل صاحبة الفيديو الإباحي، الذي نشرته لجلب راغبي المتعة الحرام، من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ربة منزل 33 عامًا، نشرت فيديو إباحي لها، للترويج عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، وهو ما جعلها تحت مجهر رجال مباحث الآداب، الذين تمكنوا من الإيقاع بها والقبض عليها.

وأمرت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة برئاسة المستشار محمد درة حبس ربة المنزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتصوير الأفلام الإباحية، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة.

وكان مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مدير المباحث، يفيد بضبط ربة منزل، لقيامها بالأعمال المنافية للآداب وتصوير فيلم إباحى وعرضه على مواقع الإنترنت بدائرة مركز دمنهور.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها قررت بصحة الفيديوهات الإباحية وأنها تخصها، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.