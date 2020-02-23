استعدادًا للأهلي.. صن داونز يتأهل إلى ربع نهائي الكأس

حجز صن داونز مقعدًا في ربع نهائى كأس جنوب إفريقيا بعد الفوز على جامعة فال، بهدفين دون رد، وذلك قبل مواجهة الأهلى السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.



الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى الدقيقة 57.

وشهد تشكيل صن داونز إجراء 10 تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها في الدوري وانتهت بالفوز 2-1 على بلومفونتين سيلتيك، حيث يتواجد فقط المدافع نيكولوس لوخوبيني من التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة بينما استبعد موسيماني معظم لاعبيه من القائمة.

وحقق فريق صن داونز فوزا ثمينا على ضيفه فريق بلومفونتين سيلتيك، بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، الماضي على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20، من دورى جنوب إفريقيا.

جدير بالذكر، أن الأهلى يستضيف صن داونز، يوم 29 من الشهر الجارى، في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 7 مارس المقبل في جنوب إفريقيا.