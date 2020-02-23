» مدرب برتغالي يكشف سرًا بشأن "محمد صلاح"

23 فبراير 2020 - 06:40 م

كشف ليوناردو جارديم، المدير الفني السابق لفريق موناكو الفرنسي، عن محاولته لضم النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي الحالي والمنتخب الوطني، عندما كان مدربًا لفريق سبورتنج براجا البرتغالى عام 2011.

وقال «جارديم» في تصريحات لصحيفة "مايس فوتبول" البرتغالية: "أردت التعاقد مع محمد صلاح لصفوف فريق سبورتنج براجا، عندما كان لاعبا ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، في عام 2011، ولكن لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، لإتمام الصفقة".

يذكر أن الفرعون المصرى بدأ مشواره الاحترافى في أوروبا، بداية من عام 2012، عندما انضم لصفوف فريق بازل السويسرى، الذى قضى معه موسمين، قبل أن يرحل إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، عام 2014.

انضم صلاح، بعد ذلك على سبيل الإعارة لصفوف فريق فيورنتينا الإيطالي، بعدها وصل إلى فريق روما على سبيل الإعارة أيضا، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال دائم، وأخيرا محطته الحالية مع ليفربول الإنجليزي، التي بدأت منذ صيف 2016.

جدير بالذكر، أن ليونارد جارديم، رحل عن تدريب فريق موناكو الفرنسي، فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، بسبب سوء النتائج، إذ كانت الولاية الثانية للمدرب البرتغالى، مع فريق الإمارة الفرنسية.