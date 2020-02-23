» الاستقالات تضرب مجلس "المصري" لهذا السبب

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حلبية

نهضة بركان

أعلن الثنائي عدنان حلبية وأحمد شملة، عضوي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، استقالتهم من منصبهم اعتراضا على قرار اتحاد الكرة بشأن مواجهة نهضة البركان.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب رسمي إلى إدارة المصري يفيد بحضور 1000 مشجع لمواجهة نهضة البركان التي ستقام يوم 1 مارس في ذهاب دور الـ8 بالكونفدرالية.

واعترض الثنائي على قرار اتحاد الكرة خاصة وان الفريق يحتاج لجماهيره لمؤازرة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وطالب مسئولو المصري التساوي بفريقي الأهلي والزمالك والذي سيحضر مواجهتهم الأفريقية 30 ألف مشجع.


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