شاهد.. أول برنامج رياضي نسائي في السعودية

23 فبراير 2020 - 06:28 م

في سابقة هي الأولى من نوعها، خصصت قناة 24 السعودية، برنامج رياضي نسائي سعودي لتحليل المباريات بعنوان «الكورة عندنا».

وخلال إحدى حلقات البرنامج استضاف البرنامج المحللة الرياضية كابتن/ نجود الزهراني وكذلك كابتن/ لمى العنزي .

وتناولت الحلقة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ، حيث علقت نجود الزهراني على أسباب خسارة الاتحاد ، فيما أشارت لمى العنزي أن إلغاء هدف الاتحاد في المباراة سبب حالة من الإحباط للفريق.

وأثار البرنامج ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على موقع "تويتر"، ما بين مرحب وما بين رافض وساخر من البرنامج.

وعلق أحدهم على الفيديو قائلًا :" عادي.. ممكن نلاقي رجال يسون حلقة كلام نواعم " ، بينما قال آخر :" هههههههه التحليل في شرق وهم غرب .. وين نبي نوصل في تمكين المرأة".

وسخر آخر من البرنامج، وعلق قائلًا :« اقول المطبخ والمواعين تنااديكن .. أو دورن لكن شي غير الكورة».