» القبض على صاحب فيديو المشاجرة بـ"الكلب"

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مدير الأمن، القبض على بطل فيديو مشاجرة الكلب بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت قيادة مدير مباحث العاصمة، قد رصدت تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو يظهر فيه شاب يصطحب "كلب مفترس" فى مشاجرة، للتشاجر مع أسرة.

وأثناء المشاجرة لم يتمكن المتهم من السيطرة على الكلب، وهاجم الكلب سيدة من الأسرة، وقام بإحداث إصابات بأنحاء متفرقة بجسدها.

وظهر في الفيديو صراخ ابنة المجنى عليها وهى تردد "ماما" بصورة هستيرية، فيما تدخل بعض الأشخاص لإبعاد الكلب، ونجحوا في تخليص السيدة من فكيه.

بينما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.