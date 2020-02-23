  • الأحد 23 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والزمالك

مفاجأة.. عقوبات مباراة السوبر «باطلة» لهذا السبب

إيران

عزل 15 مليون إيراني داخل العاصمة طهران بسبب«كورونا»

أرشيفية

تفاصيل القبض على بطلة "الفيلم الإباحي" بالبحيرة

الهلال

الإفتاء: غرة شهر رجب بعد غد الثلاثاء

صورة

بالفيديو.. استقبال أسطوري لسعودي اخُتطف 27 عامًا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه مسجلًا رقمًا قياسيًا

أرشيفية

ثمانيني تزوج عشرينية فكانت نهايته مأساوية

مقدمة البرنامج

شاهد.. أول برنامج رياضي نسائي في السعودية

حمودة

داعية سلفي: أعمال مجدى يعقوب عظيمة لكن الجنة للمسلمين فقط

عمرو مراد فهمى

ما لا تعرفه عن الراحل عمرو مراد فهمي

القبض على صاحب فيديو المشاجرة بـ"الكلب"

قضايا وحوادث

كلب - أرشيفية
كلب - أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

#

بالفيديو.. تركي يعتدي على أسرة سعودية

#

بـ الأحمر..طليقة على ربيع تثير ضجة على إنستجرام

#

القبض على 3 أشخاص بـ"ليبيا" مطلوبين بمصر

الأمن

الزاوية الحمراء

صاحب فيديو

فيديو المشاجرة بالكلب

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مدير الأمن، القبض على بطل فيديو مشاجرة الكلب بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت قيادة مدير مباحث العاصمة، قد رصدت تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو يظهر فيه شاب يصطحب "كلب مفترس" فى مشاجرة، للتشاجر مع أسرة.

وأثناء المشاجرة لم يتمكن المتهم من السيطرة على الكلب، وهاجم الكلب سيدة من الأسرة، وقام بإحداث إصابات بأنحاء متفرقة بجسدها.

وظهر في الفيديو صراخ ابنة المجنى عليها وهى تردد "ماما" بصورة هستيرية، فيما تدخل بعض الأشخاص لإبعاد الكلب، ونجحوا في تخليص السيدة من فكيه.

بينما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالصور.. زيارة وفد أجنبي لسجن المرج بالقاهرة
» مدرب برتغالي يكشف سرًا بشأن "محمد صلاح"
» وفاة الحارس الشخصي لـ«رونالدو» بشكل مفاجئ
» القبض على أكبر تشكيل عصابي بالإسكندرية
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك
» ضبط فتاة حملت سفاحًا من خطيبها بالجيزة
» سر تخفيف العقوبة على «شيكابالا»
» «أبوتريكة» ينعي عمرو مراد فهمي بكلمات مؤثرة
» القبض على صاحب فيديو المشاجرة بـ"الكلب"
» عبد الله السعيد يُعلق على قرار إيقاف «كهربا»
» الاستقالات تضرب مجلس "المصري" لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة