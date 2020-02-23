داعية سلفي: أعمال مجدى يعقوب عظيمة لكن الجنة للمسلمين فقط

23 فبراير 2020 - 06:21 م

قال الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، إن الدكتور مجدى يعقوب له أعمال عظيمة ولكن الجنة للمسلمين فقط.

وتابع في تصريحات صحفية: "هو رجل سخر نفسه لتخفيف آلام الناس، وأسس صرحًا طبيًّا فى أسوان لعلاج الغلابة بالمجان، ولكن : الجنة للمسلمين فقط ، الجنة لمن شهد بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا".

وقال: "مجدي يعقوب إن مات على النصرانية ولم يدخل الإسلام فهو في النار ، ولا تنفعه أعمال الخير للمرضى في الخروج من النار ، فهو قد أساء إلى ربه ومولاه برفضه الدخول في الإسلام ، وتكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وتكذيبه للقرآن".

وذكر: "وكل الأديان باطلة إلا دين واحد هو الإسلام ، وكل أتباع الديانات الأخرى كفار (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) ، وقال تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) ، ومن كان يهوديًا أو نصرانيًا ، ولم يدخل الإسلام ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ومات على يهوديته أو نصرانيته فإنه كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع".