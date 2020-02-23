حدث رياضي كبير بالسعودية

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السعودية

حدث رياضي كبير

أعلن الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على "تويتر"، اليوم الأحد، الاستعداد لتنظيم حدث رياضي كبير الثلاثاء المقبل.

وذكر الحساب أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، سيعقد مؤتمرا صحفيا، مساء بعد غد الثلاثاء، للإعلان عن تنظيم أكبر حدث رياضي بالسعودية.

وكانت السعودية استضافت أحداثا رياضية كبيرة، أبرزها سباق "رالي داكار" العالمي، والسوبر الإسباني لكرة القدم، والسوبر الإيطالي؛ إضافة إلى نزال القرن في الملاكمة، والكثير من الأحداث والفعاليات الأخرى.


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