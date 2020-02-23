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القصص "الإباحية" تثير الجدل داخل البرلمان

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شهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب جدلا واسعًا خلال مناقشة طلب احاطة من النائبة داليا يوسف عن تداول قصص للأطفال تحمل محتويات إباحية وأخرى تحث على العنف والإرهاب.

وقالت النائبة داليا يوسف خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إن هناك قصصا تمجد القوة، وأخرى إباحية، وأخرى تحرض على العنف، ولفتت إلى قصة «خاتم السلطان» إحدى قصص سلسلة المكتبة الخضراء التي تصدر عن دار المعارف، موضحة أنها احتوت على أجزاء تتضمن عنفا، ومنها جزء من الأحداث عن قطع رقبة السائق، وأيضًا قصة «الرفيق المجهول» من سلسلة المكتبة الخضراء التي تتضمن جزءا منها نص يتحدث عن إخراج ميت وإلقائه على الأرض للكلاب.

وردت «يوسف» متسائلة: «أين الرقابة أين أدب الأطفال»، «كيف يمكن التعامل مع الإنترنت»، «هل نحتاج لقانون لحماية أطفالنا»، وأضافت «الدولة لابد أن تمارس رقابة بطريقة أشد، هدفنا حماية أطفالنا».

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