» «أبوتريكة» ينعي عمرو مراد فهمي بكلمات مؤثرة

23 فبراير 2020 - 05:30 م

نعى محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، الراحل عمرو مراد فهمي السكرتير السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والذي توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب «أبوتريكة» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله عمرو فهمي.. اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال».

وكان عمرو مصطفى يعاني من أزمات صحية متتالية خلال الفترة الماضية، قبل أن تعلن أسرته وفاته اليوم الإثنين.

الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى فهمي كان قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل.