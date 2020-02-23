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تخلصت من الطفلة فى القمامة..

ضبط فتاة حملت سفاحًا من خطيبها بالجيزة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
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الطيب حسين

خطيب

فتاة

سفاح

حمل سفاح

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على فتاة وخطيبها، ألقيا جثة طفلتهما من حمل السفاح بالقمامة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وكان قسم شرطة البدرشين، قد تلقى إخطارًا بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة وبعمل التحريات تبين أن والدتها فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، وكانت مرتبطة عاطفيًا بشاب في المنطقة، وتقدم لخطبتها، وعقب الاستمرار في خبطتها سنة ونصف، عاشرها معاشرة الأزواج وترددت عليه عدة مرات لإقامة علاقة جنسية آثمة حتى حملت منه، ومنذ عدة أشهر، تم فسخ الخطبة.

وذكرت التحريات أن الفتاة استمرت في ارتداء الملابس الواسعة لإخفاء حملها حتى موعد الوضع وأنجبت طفلة توفيت فور والدتها بساعة، واتصلت بخطيبها الذي حضر وتخلصا من الجثة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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