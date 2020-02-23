"فيديو مسيء" يقضي على أحلام مصري بالكويت

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ترحيل مصري

فيديو مسيء

تعتزم السلطات الأمنية في الكويت، ترحيل وافد مصري نشر فيديو أساء للدولة، بحسب وسائل إعلام كويتية.

بسبب نشره مقطع فيديو تضمن ألفاظًا مسيئة توحي أنها تستهدف الدولة.

وقال صحيفة الأنباء الكويتية، إن الوافد المصري دمج مقطع فيديو بمقطع آخر لوافد مصري يتضمن سبًا وقذفًا، ووجهه بما يوحي أنه ضد الكويتيين بخلاف الحقيقة.

وأرفق المقطع بسيارات تجول في الكويت بشكل يوحي بأن عبارات السب والقذف الواردة موجهة ضد الكويتيين بخلاف الحقيقة.

وقالت إن رجال إدارة الجرائم الإلكترونية وفور تداول المقطع المسيء الذي يتضمن سبا وقذفا قاموا بتتبع مصدر بث المقطع في الكويت، وخلصت تحريات رجال المباحث الإلكترونية إلى تحديد هوية ناشر المقطع وتم ضبطه.


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