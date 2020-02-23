بالفيديو.. حاول إثبات أن الأرض مسطحة فمات على الفور

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طائرة

كروية الارض

ارض مسطحة

لقي مواطن أمريكي، يدعى مايكل هيوز، مصرعه يوم أمس، أثناء محاولته إثبات أن الأرض مسطحة وليست كروية.

وكان "هيوز" البالغ من العمر 64 سنة، قد ظل معظم حياته يمارس محاولات عديدة على مدار عشرات السنين لإثبات أن الأرض مسطحة.

ولقى "هيوز" حتفه عقب سقوطه من الصاروخ الذي خصصه للمهمة، وكان قد انطلق به فى صحراء موهافى بولاية كاليفورنيا، من أجل التقاط صور للأرض يثبت بها أنها مسطحة.

وأثناء عملية الانطلاق حدث عطل للصاروخ الملصقة على جانبه عبارة "البحث عن الأرض المسطحة" ليلقى مصرعه على الفور، وكان "هيوز"، قد قام بالعديد من المحاولات السابقه لإثبات وجه نظره فى أن الأرض مسطحة وقام منذ مايقرب من 3 سنوات وتحديدا فى شهر مارس بصنع صاروخه وإطلاقه ولكن باءت المحاولة بالفشل بعد وصوله إلى ارتفاع 571 مترا، من أصل 10700 كان يحتاجها لتجربته، لينقذ حياته مستخدما مظلة فى الهبوط.

ويوم أمس عاد وكرر التجربة، ولكن النظام تعطل وتمزقت المظلة بعد 20 ثانية من الإطلاق، وبقى هو معلقا بالصاروخ إلى أن هوى منه قتيلا.

وكانت شرطة المدينه فى كاليفورنيا، قد أصدرت بيانا بالواقعه وذكر البيان مقتل شخص بعد سقوطه من صاروخ فى الصحراء الواقعه إلى الشمال الغربى من سان برناردينو.

وكان الارتفاع الذى يطمح له هيوزهو 40 ألف قدم، والذى يمكن تحقيقه عبر طائرة ركاب عادية، إلا أن هيوز أصر أن تكون التجربة من إعداده بكاملها، وأن لا يعتمد إلا على نفسه فى نجاحها، باستثناء أن برنامجا تابعا لقناة Science Channel كان يقوم بالتصوير ومتابعة عملية الإطلاق للتأكد من نتائجها، فإذا به يتأكد من مقتل صاحبها ونعيه فى بث حى ومباشر على الشاشة الصغيرة.


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