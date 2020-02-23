» موعد تشييع جنازة "عمرو مراد فهمي"

23 فبراير 2020 - 04:48 م

توفى عمرو مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن عمر يناهز 37 عامًا، وذلك بعد أزمة صحية بالغة تعرض لها خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد .

وكان عمرو مصطفى، يعاني من أزمات صحية متتالية خلال الفترة الماضية، قبل أن تعلن أسرته وفاته مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى فهمي كان قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل.