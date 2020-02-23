دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من "المهن التمثيلية"

23 فبراير 2020 - 02:42 م

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية، لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 29369 لسنة 74 قضائية، أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربي عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التى عاصرتها الدولة المصرية ظهرت فئة من الممثلين وعلى رأسها محمد رمضان تؤدى أدوارًا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة وتؤدى لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري.