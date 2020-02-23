فيديو صادم .. جرّافة إسرائيلية تنكل بجثمان شاب فلسطينى

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إسرائيل

إحتلال

قتل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الإنارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم في المناطق الحدودية شرق عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة باشتباه وجود مواطنين بحجة اقترابهم من السياج الفاصل.

صحيفة يديعوت أحرنوت نشرت خبرًا نقلاً عن جيش الاحتلال بأن الجيش يطلق النار تجاه شبان فلسطينيين اقتربوا من الخط الفاصل وحاولوا فيما يبدو زرع عبوة ناسفة.

وبحسب شهود عيان بأن كل ما ذكرته وسائل الإعلام في بداية الأمر كان كذبًا, وأن الأشخاص المتواجدين في المكان هو شخص واحد فقط بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو المرفق حيث يظهر مشهد يدمي القلب وجريمة إنسانية أدت إلى استشهاد شاب كان على دراجته النارية ولم يكُن مسلحًا بحسب شهود عيان حاولوا انتشال جثمانه, ولكنهم فشلوا بسبب إطلاق النار الكثيف تجاههم من قبل جنود الاحتلال, إلى أن وصلت آليات الاحتلال ونكلت في جثمانه وقطعته وقامت بانتشاله إلى داخل الأراضي المحتلة.



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