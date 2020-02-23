فنان شهير يحيي حفلا غنائيا بـ"الكمامة"

23 فبراير 2020 - 02:32 م

بالتزامن مع إعلان خبر اكتشاف أول إصابة بفيروس "كورونا" في لبنان، قرر الفنان اللبناني ماهر جاه، اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة خلال غنائه في أحد النوادي الليلية لحماية نفسه، ما عرضه للكثير من الانتقادات.

ونشر جاه مقطع فيديو علي إنستجرام خلال غنائه علي المسرح بالكمامة، وكان يغني بطريقة غريبة.

وتباينت التعليقات ما بين سخرية من رد فعله وطريقة غنائه وتقديرًا لخوفه من الفيروس، وعلق البعض: "لو خايف بجد كان لغي الحفلة أو يأجلها".