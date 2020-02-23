مقترح لتكريم مجدي يعقوب داخل مجلس النواب

23 فبراير 2020 - 01:51 م

اقترحت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على رئيس مجلس النواب علي عبد العال، تكريم الدكتور مجدي يعقوب تحت قبة البرلمان، تكريمًا له عن الجهد الوطني والإنساني الذي يقوم به في مجال جراحات القلب".

وقالت شاكر، في طلبها: "هذا التكريم سيكون عرفانًا منا بما قدمه الدكتور مجدي يعقوب للشعب المصري". وأضافت عضو مجلس النواب، قائلة: "دول عديدة كرمته، وبالأحرى يكرم داخل وطنه".

كرمت مدينة دبي الإماراتية، الجراح العالمي مجدي يعقوب، عقب جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.

وواجه جراح القلب المصري، موقفاً محرجاً خلال تكريمه في حفل "صناع الأمل" بدبي الإماراتية، حيث كان آخر ضحايا السقوط على المسرح.

وفي لفتة إنسانية ساعده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على النهوض من الأرض.

ونال الدكتور مجدي يعقوب، وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني بسبب جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية، حيث يعد واحدًاً من أشهر أطباء القلب حول العالم.