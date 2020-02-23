فنان سعودي يتصدر تويتر بسبب فضيحة "زواج المسيار"

متابعات - أمينة عبد العال
تصدر الفنان السعودي ناصر القصيبي، التريند على موقع التدوينات "تويتر"، في المملكة العربية السعودية ، بعد الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية عن قاض طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها مسيارًا، فتم فصله وجارٍ محاكمته.
وعلق المتابعون على "تويتر" بمشهد قام بتمثيله "ناصر القصيبي" في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الساخر "طاش ما طاش" قبل عدة سنوات، والذي كان يتناول نفس القصة التي قام بها القاضي.
وقال البعض: "لهذا السبب طالبوا بمنع هذا المسلسل من قبل، حتى لا تنتشر هذه التصرفات الغربية على مجتمعنا".
وصرح مصدر لصحيفة "الوطن" السعودية بأن هناك قرارًا صدر بفصل قاضٍ بالقصيم وتم إنهاء خدمته تأديبيًا وتحويله للنيابة لمحاكمته بعد تأييده لطلاق زوجة من زوجها ثم تزوجها مسيارًا.
#ناصر_القصبي— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 23, 2020
أخبار عن فصل قاضي في القصيم وإحالته للمحاكمة بعد أن طلّق زوجة من زوجها ثم الزواج منها مسيار. والذي ذكّر المغردين بإحدى حلقات طاش ماطاش حيث أدّى فيها ناصر القصبي نفس القِصة قبل سنوات. pic.twitter.com/pmMAfJQEBj
فصل قاضي في القصيم لأنه طلق زوج من زوجته، ثم تزوجها (مسيار)— إبراهيم المنيف (@altamimi14) February 23, 2020
*وش وضع الزوجة اللي تقبل بالطلاق من زواج (علني)، وتتزوج زواج (مخفي)؟
*عرفتوا الحين ليش كان الوعّاظ يطالبون بمقاطعة #طاش_ما_طاش وأعمال #ناصر_القصبي؟ وتمادى بعضهم لحد التكفير؟
(لأنه كان فاضحهم في وقت كانت الناس فيه تقدسهم) pic.twitter.com/ScljWKDQpm
حلقات #طاش_ما_طاش صرنا نشوفها بالواقع هو المسلسل الوحيد بالعالم العربي سوا الخيال قبل الواقع #السعودية #القضاء طاش ما طاش جعل من الخيال حقيقة. ????— Naser (@10_syy) February 23, 2020
مغرب05:53 م
فجر
05:11
شروق
06:34
ظهر
12:13
عصر
15:26
مغرب
17:53
عشاء
19:23