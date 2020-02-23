  • الأحد 23 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه مسجلًا رقمًا قياسيًا

أرشيفية

ثمانيني تزوج عشرينية فكانت نهايته مأساوية

عمرو مراد فهمى

أسرار في سطور عن الراحل عمرو مراد فهمي

الكويت

"فيديو مسيء" يقضي على أحلام مصري بالكويت

عمرو دياب ومحمد رمضان

تفاصيل الحرب الخفية بين عمرو دياب ومحمد رمضان

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر توجيهًا عاجلًا للحكومة بشأن الشباب

محمد رمضان

بعد أزماته المتكررة.. محمد رمضان يعلن الاعتزال

شيكابالا

سر تخفيف العقوبة على «شيكابالا»

الفيديو

بالفيديو.. حاول إثبات أن الأرض مسطحة فمات على الفور

عمرو فهمي

رحيل عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي

فنان سعودي يتصدر تويتر بسبب فضيحة "زواج المسيار"

الصفحة الأخيرة

ناصر القصيبي الفنان السعودي
ناصر القصيبي الفنان السعودي
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

حقيقة غيرة أحمد فهمي من فنان شهير بسبب هنا الزاهد

#

"مصر تحمى أبناءها".. ترند يتصدر "تويتر"

#

نجل فنان سعودي راحل يتوعد من ينشر أعماله

#

فرجاني ساسي يتصدر الترند بسبب فيديو مزعوم«غير أخلاقي»

تويتر

#اخبار السعودية

ناصر القصيبي

زواج المسيار

تصدر  الفنان السعودي ناصر القصيبي، التريند على موقع التدوينات "تويتر"، في المملكة العربية السعودية ، بعد الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية عن قاض طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها مسيارًا، فتم فصله وجارٍ محاكمته.

وعلق المتابعون على "تويتر" بمشهد قام بتمثيله "ناصر القصيبي" في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الساخر "طاش ما طاش" قبل عدة سنوات، والذي كان يتناول نفس القصة التي قام بها القاضي.

وقال البعض: "لهذا السبب طالبوا بمنع هذا المسلسل من قبل، حتى لا تنتشر هذه التصرفات الغربية على مجتمعنا".

وصرح مصدر لصحيفة "الوطن" السعودية بأن هناك قرارًا صدر بفصل قاضٍ بالقصيم وتم إنهاء خدمته تأديبيًا وتحويله للنيابة لمحاكمته بعد تأييده لطلاق زوجة من زوجها ثم تزوجها مسيارًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «أبوتريكة» ينعي عمرو مراد فهمي بكلمات مؤثرة
» ضبط فتاة حملت سفاحًا من خطيبها بالجيزة
» موعد تشييع جنازة "عمرو مراد فهمي"
» الإعلان عن أكبر حدث رياضي في السعودية.. في هذا الموعد
» الأجهزة الأمنية تكشف لغز سيدة الطالبية العجوز
» فتاتان تعرضان رشوة 120 ألف جنيه على موظف.. السبب صادم
» سائق عربة إسعاف يعيد مبلغ 370 ألف جنيه للشرطة
» الفئران تشعل انتخابات عمدة باريس
» "بكرة يوم صعب".. تحذير جديد من الأرصاد
» تعليق غريب من هنا الزاهد عن أحمد فهمي و"كلبته"
» "كاف" يهنئ "ميدو" بعيد ميلاده الـ 37

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:53 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة