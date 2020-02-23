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فنان سعودي يتصدر تويتر بسبب فضيحة "الزواج المسيار"

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ناصر القصيبي الفنان السعودي
ناصر القصيبي الفنان السعودي
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متابعات - أمينة عبد العال

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#اخبار السعودية

ناصر القصيبي

زواج المسيار

تصدر ناصر القصيبي الفنان السعودي، التريند على موقع التدوينات "تويتر"، في المملكة العربية السعودية ، بعد الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية عن قاضي طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها مسيارًا، فتم فصله وجارٍ محاكمته.

وعلق المتابعون على "تويتر" بمشهد قام بتمثيله "ناصر القصيبي" في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الساخر "طاش ما طاش" قبل عدة سنوات، والذي كان يتناول نفس القصة التي قام بها القاضي.

وقال البعض: "لهذا السبب طالبوا بمنع هذا المسلسل من قبل، حتى لا تنتشر هذه التصرفات الغربية على مجتمعنا".

وصرح مصدر لصحيفة "الوطن" السعودية بأن هناك قرارًا صدر بفصل قاضٍ بالقصيم وتم إنهاء خدمته تأديبيًا وتحويله للنيابة لمحاكمته بعد تأييده لطلاق زوجة من زوجها ثم تزوجها مسيارا.


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