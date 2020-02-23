مدرعات أمنية توقف معارك بين 4 عائلات بأسلحة ثقيلة

23 فبراير 2020 - 01:20 م

ضبطت أجهزت الأمن في محافظة أسيوط أسلحة ثقيلة بينها أسلحة إسرائيلية وتمكنت من منع مجزرة محتملة بين 4 عائلات كانت تتأهب للدخول في معركة دموية لحل خلافات قديمة بينهم في قرية زيادة.

ودفعت قوات الأمن بمجموعات قتالية ومدرعات لمداهمة منازل تلك العائلات ووضع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم خطة لضبط أطراف الخصومات الثأرية، في دائرة مركز" أبنوب" أمن أسيوط بين عائلتي "مرزوق وزيادة" وعائلتي "سرور و أبو خرقوق".

وشن قطاع الأمن العام حملة مكبرة بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

و أسفرت الحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري " 5 بنادق آلية و 4 بنادق إسرائيلي و 1 بندقية ألماني و 1 فرد خرطوش" ز77 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 10 متهمين ينتمون لتلك العائلات قبل تنفيذ المجزرة.

كما تم استهداف قريتي عرب الجهمة وبني قرة بدائرة بمركز القوصية أسفرت جهودها عن ضبط 5 قطع سلاح ناري"5 بنادق مع 5 متهمين.

وبمواجهة جميع المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع و الاستعداد لتصفية خلافات وخصومات بين عائلات بالقريتين.