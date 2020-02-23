الديب يكشف تطورات جديدة عن حالة مبارك الصحية

23 فبراير 2020 - 01:08 م

كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن تفاصيل جديدة في الحالة الصحية لمبارك.

وأكد الديب أن مبارك ما زال يخضع للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بحسب الوطن.

وأضاف: "هو كويس.. الحمد لله بخير"، متمنيًا له الشفاء العاجل.

يذكر أن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قد قال في رده على أحد المعلقين، مساء أمس، أن والده يتواجد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وتابع قائلا: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد أجرى عملية جراحية دقيقة، بنهاية يناير الماضي، في أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية.