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سائق عربة إسعاف يعيد مبلغ 370 ألف جنيه للشرطة

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سائق عربة إسعاف
سائق عربة إسعاف
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متابعات - أمينة عبد العال

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كفر الشيخ

محمد عبد الغني

عربة اسعاف

كشف محمد عبد الغني، سائق عربة إسعاف في كفر الشيخ،  عن تفاصيل إعادة مبلغ 370 ألف جنيه وتسليمها إلي الشرطة، حيث قال إن غرفة الإسعاف تلقت بلاغًا بوجود مصابين على الطريق الدولي وتوجه للحادث ووجد سيارة ملاكي مقلوبة وبها جثة ومصاب، وتم التعامل معهما ونقلهما إلى المستشفى.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن المصاب كان معه حقيبة بها مبلغ مالي عبارة عن عملات مصرية وعملات أجنبية، ونقلناه إلى مستشفى كفر الشيخ العام وإبلاغ القيادات.

وأشار إلى أنه سلم المبلغ إلى نقطة الشرطة في إسعاف مستشفي كفر الشيخ لافتًا إلى أنه دائمًا ما يجد أمانات مع المصابين في الحوادث ويتم التعامل معها بحرص، حسبما نشرت "صدى البلد".

وناشد سائق عربة الإسعاف المواطنين التعاون مع عربة الإسعاف أثناء فترة الزحام لأن أحيانا كثيرة تعتمد حياة المصاب على الوصول إلى المستشفي سريعًا.


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