» الفئران تشعل انتخابات عمدة باريس

23 فبراير 2020 - 12:45 م

عرضت قناة "سكاي نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا حول أزمة انتشار الفئران في العاصمة الفرنسية باريس، حيث استغلها السياسيون المرشحون لمنصب عمدة المدينة.

وأكد التقرير، أن المرشحين لمنصب العمدة قدموا خططًا لجعل العاصمة أنظف، إذ باتت أزمة تفشي الفئران أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للمرشحين، كل منهم قدم مقترحات بعد تضرر سمعة المدينة.

ويسعى كل مرشح لكسب صوت المواطنين، بالتزامن مع توفير الإدارة الحالية لحاويات جديدة للقمامة لا يمكن أن تدخلها الفئران.