» "بكرة يوم صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

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إكسترا نيوز

محمود شاهين

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم الأحد، ومستمرة حتى الثلاثاء المقبل، معقبًا: "بكرة يوم صعب".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "غدًا الاثنين ذروة موجة عدم الاستقرار، وستنخفض درجات الحرارة بصورة أكبر، وستزداد فرص سقوط الأمطار، حيث ستمتد الأمطار إلى سيناء ومحافظات الصعيد ومدن القناة".

ونوه بأن أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، وقلة فترات سطوع الشمس، فضلاً عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بحذر على الطرق".

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