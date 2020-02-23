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تدوينة مفاجئة لفجر السعيد: يا رب أسلمت نفسي إليك
تدوينة مفاجئة لفجر السعيد: يا رب أسلمت نفسي إليك
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متابعات - أمينة عبد العال

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نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على صفحتها الخاصة على "تويتر" تدوينة أثارت قلق متابعيها ودعا إليها البعض بأن تكون بخير.

وقالت في تدوينتها: "اللهم أسلمت نفسي إليك.. ووجهت وجهي إليك.. وفوضت أمري إليك.. وألجأت ظهري إليك.. رغبة ورهبة إليك.. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.. آمنت بكتابك الذي أنزلت.. ونبيك الذي أرسلت".

جدير بالذكر أن السعيد شاركت متابعيها علي إنستجرام في 12 من فبراير، بصورة لها أثناء قيامها بإحدى العمليات الجراحية وظهرت بها مريضة وقد سقط الكثير من شعر رأسها خاصة من مقدمة رأسها، لافتة إلى أن السبب في ذلك هو نوع الأدوية التي تتناولها والتي أدت إلى تساقط سعرها، وكانت العملية نتيجة لأزمة صحية تعرضت لها منذ فترة وتم نقلها علي أثرها إلى العناية المركزة.

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