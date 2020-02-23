» "كاف" يهنئ "ميدو" بعيد ميلاده الـ 37

محمد عبد الحارس
احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس ومنتخب مصر الأسبق، والذي أتم عامه الـ37 اليوم.
وكتب "كاف" عبر "تويتر": "عيد ميلاد سعيد للدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو".
وتابع: "المهاجم اللامع حظى بمسيرة رائعة كلاعب عالمي، وبدأ مسيرته التدريبية مع نفس النادي الذي انطلق منه إلى العالمية نادي الزمالك".
واختتم: "استمتع بيومك يا ميدو".
???? عيد ميلاد سعيد للدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو ??— CAF - AR (@caf_online_AR) February 23, 2020
المهاجم اللامع حظى بمسيرة رائعة كلاعب عالمي، وبدأ مسيرته التدريبية مع نفس النادي الذي انطلق منه إلى العالمية @ZSCOfficial ??
استمتع بيوم يا ميدو @midoahm ?? pic.twitter.com/0FvUo1UoZH
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