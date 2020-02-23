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"كاف" يهنئ "ميدو" بعيد ميلاده الـ 37

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احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس ومنتخب مصر الأسبق، والذي أتم عامه الـ37 اليوم.

وكتب "كاف" عبر "تويتر": "عيد ميلاد سعيد للدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو".

وتابع: "المهاجم اللامع حظى بمسيرة رائعة كلاعب عالمي، وبدأ مسيرته التدريبية مع نفس النادي الذي انطلق منه إلى العالمية نادي الزمالك".

واختتم: "استمتع بيومك يا ميدو".


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