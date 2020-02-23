  • الأحد 23 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أجهزة الأمن تضبط أسلحة إسرائيلية في أسيوط

مدرعات أمنية توقف معارك بين 4 عائلات بأسلحة ثقيلة

أحمد موسي

طلب عاجل لـ"موسى" من مرتضى منصور .. والأخير يعتذر

الخطيب

عاجل.. وقف بطلان انتخابات الأهلى

الديب يكشف تطورات جديدة عن حالة مبارك الصحية

الديب يكشف تطورات جديدة عن حالة مبارك الصحية

نجيب ساويرس

القبلات والأحضان يثيران غضب ساويرس

تركي آل شيخ

"آل الشيخ": فيه حاجة اسمها "فيفا" ومحكمة "كاس"

تدوينة مفاجئة لفجر السعيد: يا رب أسلمت نفسي إليك

تدوينة مفاجئة لفجر السعيد: يا رب أسلمت نفسي إليك

الاهلى والزمالك

عاجل.. أنباء عن تأجيل لقاء القمة لدواعٍ أمنية

بسمة وهبي

شاهد.. ماذا قالت بسمة وهبة للجمهور وهي تؤدي العمرة

ما لا تعرفه عن الضابط الذى تحول إلى الأستاذ "نفيسة"

ما لا تعرفه عن الضابط الذى تحول إلى الأستاذ "نفيسة"

شاهد.. ماذا قالت بسمة وهبة للجمهور وهي تؤدي العمرة

الصفحة الأخيرة

بسمة وهبي
بسمة وهبي
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة: "الكلام دا عيب"

#

تعليق صادم من بسمة وهبة على قرار منع أغاني المهرجانات

#

بسمة وهبة لـ "محمد رمضان": فاكر نفسك عبده موتة

#

شاهد.. أول صورة لـ" بسمة وهبة" من داخل المستشفى

انستجرام

المملكة العربية السعودية

بسمة وهبي

#اخبار السعودية

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو أثناء تأديتها للعمرة، علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر مقطع الفيديو بسمة وهبة وهي تدعو إلى الجمهور وكل من أوصاها بالدعاء ومتابعيها، داعية أن يتقبل الله الدعاء من كل من يشاهد مقطع الفيديو، قائلة: "يا رب أكرم كل اللي حيشوف ويدعي دلوقتى يارب تقبل دعاء كل اللي حيدعي دلوقتي اللهم أرضي عنا جميعًا يارب".

جدير بالذكر أن الإعلامية بسمة وهبة سافرت إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وتشارك الإعلامي خالد أبو بكر في تقديم برنامج "كل يوم" على قناة "ON E ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فتاتان تعرضان رشوة 120 ألف جنيه على موظف.. السبب صادم
» سائق عربة إسعاف يعيد مبلغ 370 ألف جنيه للشرطة
» الفئران تشعل انتخابات عمدة باريس
» "بكرة يوم صعب".. تحذير جديد من الأرصاد
» تعليق غريب من هنا الزاهد عن أحمد فهمي و"كلبته"
» "كاف" يهنئ "ميدو" بعيد ميلاده الـ 37
» صادم.. نسي الرقم السري فخسر 55 مليون دولار
» "كورونا" تلغى النشاط الرياضى بإيطاليا
» "السقا" مديرًا للكرة بالمصرى البورسعيدى
» "الأهلي" يطالب بمقاطعة بنك شهير
» "كارتيرون" يفكر فى هذا الأمر أمام الأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة