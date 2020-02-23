» صادم.. نسي الرقم السري فخسر 55 مليون دولار

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متابعات - أمينة عبد العال

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الشرطة

مخدرات

تاجر مخدرات

رقم سرى

عملات افتراضية

تعرض تاجر مخدرات لموقف لا يحسد عليه، وربما هي ببساطة عدالة السماء التي نالت منه، حيث قام تاجر المخدرات الأيرلندي ويدعي كليفتون كولينز والبالغ من عمره 49 عامًا،  بتحويل جميع أمواله إلى عملات افتراضية مشفرة وقام بحفظ كلمة المرور تفاصيل الحساب على ورقة مطبوعة وأخفاها في عصا سنارة صيد الأسماك في منزله المستأجر.

ولسوء حظه تم القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وقام مالك المنزل الجديد بتنظيف المنزل والتخلص من كل شيء قديم به، ومنها عصا السنارة التي بحثت عنها الشرطة وأفاد مكتب النفايات بأن العمال تذكروا رؤية معدات الصيد القديمة إلا أنه لم يتم العثور عليها ورجحوا أنها أرسلت إلي ألمانيا أو الصين لإعادة تدويرها. 

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