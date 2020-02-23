"كورونا" تلغى النشاط الرياضى بإيطاليا

23 فبراير 2020 - 11:45 ص

أصدر جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، قرارًا بإيقاف جميع الأنشطة والأحداث الرياضية، في إقليمي لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ومن ضمن المباريات الملغاة، 3 مواجهات في الدوري الإيطالي الممتاز "سيريا أ" وهي "إنتر - سامبادوريا" و"فيرونا - كالياري" و"أتالانتا - ساسولو"، كان من المقرر أن تقام اليوم الأحد.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت إلغاء 42 مباراة في دوريات الهواة والناشئين، كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيزي.

وأعلنت إيطاليا رسميًا تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها حالتي وفاة لتكون بذلك الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.