تفاصيل الحالة الصحية لـ"مبارك" يكشفها نجله

23 فبراير 2020 - 11:12 ص

كشف علاء مبارك، آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داخل العناية المركزة.

وقال علاء، عبر "تويتر": "ما زال في العناية المركزة"، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين: "طمنا على صحة مبارك".

ورد حساب آخر على تدوينة علاء مبارك قائلًا: "الحمد لله.. عقبال ما نبارك لكم على رجوع الرئيس مبارك لبيته سالمًا غانمًا متعافى بإذن الله".

وكان الرئيس الأسبق خضع لعملية جراحية، منذ أسبوعين فى جناح خاص بالمستشفى العسكري بالمعادي، وأشرف على العملية الدقيقة خبير أجنبي بالتنسيق مع الأطباء المصريين".

