ما علاقة والدته.. اتهام خطير يلاحق الجندي

إيمان هاني
رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مهاجميه قائلا: "هناك أشخاص اتهموني بالزنا، وهذا الاتهام فارغ ولا محل له".
وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "قالوا عن والدتي إنها يهودية، كل هذا الكلام تحت رجلي".
واستشهد بالآية القرآنية: "إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون"، مؤكدًا أن كلام السلفيين واتهامهم جاء متزامنًا مع الدفاع عن الحويني.
وتابع الجندي: "الحويني هو الدهقان الأكبر بتاعهم، مشيرًا إلى أنه يقوم بتجميع كل فتاواه التى لم يعتذر عنها وسيعرضها على المشاهدين للحكم عليه".
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