محمد رمضان عن أدوار البلطجة: مش طالعين نبيع سبح

23 فبراير 2020 - 10:52 ص

رد الفنان محمد رمضان، على هجوم البعض عليه بسبب اختياره لأدوار البلطجة، قائلاً: الفنان نور الشريف أدى دور تاجر مخدرات في فيلم العار، "مكنش بيبيع سبح"، والفنان أحمد زكي أدى دور تاجر مخدرات في فيلم الإمبراطور، محدش هاجم النادس دي ليه وقتها، مكانوش طالعين يبيعوا سبح".

وحول ما تردد بشأن اختيار المسرح الذي وقف عليه عادل إمام، نكاية فيه، قال رمضان: "غير صحيح، بل اختاره للتمثيل عليه حبًا في الزعيم". وأضاف "رمضان"، خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء" على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "طلبت من محمد إمام إني أمثل كضيف شرف مع الزعيم ودا شيء في تاريخي أتشرف بيه".

وأضاف: "أنا واحد من تلاميذه، اللي ماشيين على نهجه سواء الإخلاص في العمل والانتماء للمسرح والمهنة، وأنا صديق لأحمد مقبل زوج ابنته وكذلك صديق لعصام إمام وبستشيره كتير في شغلي، وأنا فخور إني أعرفهم".