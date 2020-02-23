دهس عروس قبل زفافها بأسابيع في التحرير

23 فبراير 2020 - 10:44 ص

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها للقبض على سائق سيارة ملاكي، قام بدهس فتاة قبل زفافها بأسابيع أمام المتحف المصري.

وتبين من التحريات أن الضحية كانت تسير بصحبة خطيبها عقب عودتهما من شراء مستلزمات الفرح، وأثناء عبور الشارع فوجئت بقائد سيارة ملاكي مسرعة يصطدم بها لترتفع ما يقرب من 3 أمتار، وتسقط أمام سيارة أخرى وفقا لما نشر بـ "الوطن".

وأشارت التحريات إلى أن الحادث أدى إلى إصابة الضحية بكسور متفرقة في الجسد ودخولها في غيبوبة، وما زالت أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم، بعد أن تحرر المحضر رقم 816 جنح قصر النيل، وتولت النيابة التحقيق.