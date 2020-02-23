  • الأحد 23 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ما لا تعرفه عن الضابط الذى تحول إلى الأستاذ "نفيسة"

ما لا تعرفه عن الضابط الذى تحول إلى الأستاذ "نفيسة"

الجندي

ما علاقة والدته.. اتهام خطير يلاحق الجندي

مبارك

تفاصيل الحالة الصحية لـ"مبارك" يكشفها نجله

محمد رمضان

محمد رمضان عن أدوار البلطجة: مش طالعين نبيع سبح

ارشيف

دهس عروس قبل زفافها بأسابيع في التحرير

المقاول الهارب محمد علي

"5 ملايين دولار" تكشف سرًا خطيرًا بحياة المقاول " محمد علي"

مرتضي منصور

مرتضى منصور: لا هصلي ولا هصوم رمضان.. كانت " وزة شيطان"

الخطيب

اجتماع طارئ بالأهلى للرد على عقوبات "الجبلاية"

عمرو موسي

عمرو موسى: لا مانع من إقامة علاقات جيدة مع تركيا

محمد رمضان

محمد رمضان للطيار المفصول: "عندى فيديو لو نشرته هحبسك"

بالفيديو..

دهس عروس قبل زفافها بأسابيع في التحرير

قضايا وحوادث

ارشيف
ارشيف
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية

#

مقتل 6 ألمان فى حادث دهس بإيطاليا

#

بدء فرز الأصوات في رئاسيات الجزائر

#

ضبط سعودي متورط في جريمة قتل منذ 43 عامًا

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها للقبض على سائق سيارة ملاكي، قام بدهس فتاة قبل زفافها بأسابيع أمام المتحف المصري.

وتبين من التحريات أن الضحية كانت تسير بصحبة خطيبها عقب عودتهما من شراء مستلزمات الفرح، وأثناء عبور الشارع فوجئت بقائد سيارة ملاكي مسرعة يصطدم بها لترتفع ما يقرب من 3 أمتار، وتسقط أمام سيارة أخرى وفقا لما نشر بـ "الوطن".

وأشارت التحريات إلى أن الحادث أدى إلى إصابة الضحية بكسور متفرقة في الجسد ودخولها في غيبوبة، وما زالت أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم، بعد أن تحرر المحضر رقم 816 جنح قصر النيل، وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "السقا" مديرًا للكرة بالمصرى البورسعيدى
» "الأهلي" يطالب بمقاطعة بنك شهير
» "كارتيرون" يفكر فى هذا الأمر أمام الأهلى
» الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقمة
» مدرب "مصر": كان يجب إيقاف شيكابالا لنهاية الموسم .. وكهربا اتظلم
» فايق يرد على قرارات لجنة الانضباط ضد الأهلي والزمالك: سمك في مية
» دينا تهاجم فنان شهير: ايه الأباحة وقلة الأدب دي؟
» تعليق ناري من أسطورة الأهلي على قرارات لجنة الانضباط
» رئيس الزمالك يهدد: "مش هكمل الدورى"
» نجم الزمالك السابق: عقوبات مباراة السوبر "عادلة"
» أخصائي تغذية يحذر: تناول الكاتشب خطر على الأطفال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة