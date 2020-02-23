"5 ملايين دولار" تكشف سرًا خطيرًا بحياة المقاول " محمد علي"

23 فبراير 2020 - 10:40 ص

كشف مختار نوح، القيادي الإخواني السابق، تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة حول المقاول الهارب محمد علي، قائلاً: "سبب اعتزل المقاول الهارب، هو 5 ملايين دولار جاية لمحمد علي ولكن طمع فيها أيمن نور".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الكبسولة"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية أماني الخياط، أن القيادي الإخواني عمرو دراج، توسط بين المقاول وبين الهارب أيمن نور للصلح بينهما".

وتابع: "أيمن نور رد على دراج بأن المبلغ الذي جاء كان مخصصًا للتغطية الإعلامية على المقاول الهارب، مؤكدًا أن المقاول الهارب لم يحصل على المبلغ، ولذلك قرر اعتزال العمل السياسي".