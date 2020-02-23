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مرتضى منصور: لا هصلي ولا أصوم في رمضان

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مرتضي منصور
مرتضي منصور
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إيمان هاني

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هنأ المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني على حكم براءة قضية "التلاعب في البورصة" قائلاً: "ببارك لـ علاء وجمال على البراءة، الولاد دول اتبهدلوا مع أنهم مغلطوش سواء هما أو أبوهم"، مشيرًا إلى أنهما حُبسا منذ 2011".

وأضاف "منصور"، خلال حواره لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى أنه التقى علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي في السجن وكانوا يتعاملون باحترام مع الجميع، معقبًا: "مكنوش عايزين ضابط ولا عسكري يهنهم".

وتابع: "كنت متهم في قضية بـ"موقعة الجمل" رغم أنني لم أكن فيها، مستكملاً: "أنا زعلت وقولت لا هصلي ولا أصوم في رمضان، ده أنا كنت رئيس نادي وعضو مجلس النواب ولما التزم في الصلاة يحصلي كده!، طبعًا ده كان شيطان.. وبعد ما صليت وفطرت على مغرب رمضان قولت دعوة يارب اللي أنا بسببهم في السجن أشوفهم هنا.. وعدت الأيام شوفتهم في السجن".

وانتقد السخرية التي تعرض لها "مبارك" أثناء محاكمته وهو على سرير داخل قفص الاتهام، معقبا: "يا جماعة عيب الراجل داخل على 90 سنة، هو شاب صغير بيدعي المرض، مبارك مغلطش ولا غلطة".

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