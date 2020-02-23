فيديو.. جلسة صلح بين "مرتضى" و"حتحوت"

23 فبراير 2020 - 10:02 ص

عقد الإعلامي أحمد موسى جلسة صلح بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على فضائية "صدى البلد".

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد موسى فيديو يجمع بين الثلاثي "أحمد موسى ومرتضى منصور وهاني حتحوت، وهم في وصلة ضحك وتفاهم وبدا الأمر على ما يرام بين جميع الأطراف.

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حلَّ ضيفًا مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المُذاع على فضائية "صدى البلد" في حلقة أمس السبت.