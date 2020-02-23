الإبراشي: هقولكم مفاجأة مش هتصدقوها

23 فبراير 2020 - 09:59 ص

وعد الإعلامي وائل الإبراشي، مشاهديه، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، عن الفنان أحمد زكي، في حلقة يوم الأحد، قائلا: "هقولكم مفاجأة مش هتصدقوها".

وأضاف الإبراشي خلال ببرنامجه "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولي بالتليفزيون المصري، قائلاً: "هنفجر مفاجأة عن أحمد زكي في الحلقة المقبلة"، دون أن يفصح عن أي تفاصيل عن المفاجأة".

واستضاف وائل الإبراشي، في أولى حلقات البرنامج الذي يعرض، على التليفزيون المصري، الفنان محمد رمضان، حيث أتاح له الفرصة للرد على الأزمات التي تعرض لها مؤخرًا.