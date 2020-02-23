عقوبات صارمة لمواطنة سعودية بسبب "طفلة الشيشة"

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طفلة الشيشة السعودية
طفلة الشيشة السعودية
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متابعات - أمينة عبد العال

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تسبب مقطع الفيديو الذي صورته سيدة لطفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين ونصف وهي تدخن الشيشة باحتراف في توقيع عقوبة صارمة لأم الطفلة وخالتها مصورة الفيديو.

وكانت الخالة قد صورت الفيديو ونشرته على سناب شات الخاص بها، إلا أن مقطع الفيديو أثار ضجة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، واتهم رواد مواقع التواصل الأم بالإهمال، وطالبوا بتوقيع عقوبة صارمة علي الأم والخالة.

ومن المتوقع أن يتم توجيه عقوبات صارمة للأم والخالة بناء علي المادة 3 من الدستور السعودي، حيث وجهت النيابة العامة اتهامًا للأم بالإهمال وتهديد سلامة وصحتها الجسدية والنفسية.

في سياق متصل وجهت النيابة اتهامًا إلى خالتها بإلحاق الضرر والتشهير بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظم مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تم إغلاق حسابها وأحيلت القضيتان للمحكمة للنظر فيها.

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