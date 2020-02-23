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الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقمة

الرياضة

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الإبراشي

أحمد زكي

الأولى

يختتم فريق الأهلى تدريباته، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها مسا غدٍ على استاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات الدوري، ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب مران اليوم استعدادا للقمة إلا إذا صدر قرار مفاجئ بتأجيل المباراة.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات بسبب المستوى السيئ الذي ظهر عليه أكثر من لاعب في مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك بالإمارات والتي انتهت بهزيمة الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 4.

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