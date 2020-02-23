محمد رمضان للطيار المفصول: "عندى فيديو لو نشرته هحبسك"

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بالمستندات.. الطيار المفصول يقاضي محمد رمضان

الإبراشي

محمد رمضان

الأولى

الطيار المفصول

تحدث الفنان محمد رمضان، عن أزمته مع الطيار المفصول مؤخرًا بسببه، قائلاً: "إنه فعل ما في وسعه، لكي يعيد الطيار المفصول مرة أخرى لعمله، ولكن أحد المسئولين في سلطة الطيران رفض هذا الأمر وقال له: "أنت راجل خدمت في الجيش، ينفع حد ياخد بندقيتك ويتصور بيها".

وأضاف "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أنه لديه فيديو لكابتن الطائرة المفصول لو نشره سيتعرض الطيار للحبس، معقبًا: "هتبقى قضية جنائية، بس أنا مش مؤذي عشان أنشره، أنا هوري القاضي هذا الفيديو، أنا أثق في القضاء المصري".

وتابع: "هناك محامٍ كبير لأحد كبار المطربين هو من يتولى قضية الطيار المفصول، وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام، معقبًا: "أنا تحت أمر أي شخص محتاج، وفلوسي تحت رجل بلدي، ولكن لن أدفع جنيهًا واحدًا بدون وجه حق أو بـ"لوي دراع"، أنا تحت أمر الكابتن بما يرضى الله، لكن مش بلوى الذراع".

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