2000 جنيه فى الساعة.. ضبط شبكة دعارة بشبرا الخيمة

23 فبراير 2020 - 09:45 ص

لأجل تحصيل المال الحرام بصورة سريعة أقدم المتهمون على تكوين شبكة للدعارة بشبرا الخيمة، لأجل استقطاب طالبي المتعة الحرام.

وقام المتهمون بتكوين صفحة على "فيس بوك"، حيث أكد الزوج أنه كوّن مع زوجته شبكة لأعمال الدعارة حيث كانا يقومان باستقطاب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والترويج عبر "فيس بوك"

وأضاف الزوج أن الاتفاق لممارسة الرذيلة كان يتم مقابل مبالغ مالية وصلت من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه فى الساعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض على عاطل وزوجته لإدارتهما شبكة للدعارة واستقطاب السيدات والرجال راغبي المتعة لممارسة الرذيلة في شقتهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وسيدتين ورجل معهما في الشقة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت لمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبي المتعة من الرجال لممارسة البغاء في عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، والعميد صمويل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، حيث توصلت التحريات إلى أن عاطلا قام بتكوين شبكة دعارة بمساعدة زوجته واتخذا شقتهما بدائرة قسم أول شبرا وكرا لنشاطهما.

وبحسب التحريات فقد كان الزوج يحاسب الفتيات حسب المجهود وساعات ممارسة الجنس قائلاً: "كنت أقوم بإرسال صور الفتيات للزبون لاختيار التي يرغب بها قبل حضوره الشقة لممارسة الدعارة".