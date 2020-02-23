الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 23 فبراير استقرارًا في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.56 جنيه.

وسجل في البنك المركزي 15.51 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.61 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.61 جنيه.

وسجل في بنك مصر 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.61 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.51 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه.

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