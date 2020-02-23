» فايق يرد على قرارات لجنة الانضباط ضد الأهلي والزمالك: سمك في مية

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لجنة الانضباط

إبراهيم فايق

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أنه لن يعلق على قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي الأهلي والزمالك إلا بعد ظهور حيثيات القرار.

وقال "فايق" في تغريدة عبر "تويتر" : انتظر حيثيات قرارات لجنة الانضباط حتى نصدر حكم قيم وموضوعي على كافة العقوبات التي طالت اللاعبين.. خاصة ما استندت اليه في ايقاف كهربا وشيكابالا.

وأضاف: الحيثيات.. الأسباب اللي استندت عليها اللجنة هي اللي هتوضح وتدينا فرصة نفهم ونعلق أو ننتقد بعضها ونرفض البعض الاخر.. انما كده سمك في مايه.. لازم نفهم ليه فيه 8 مباريات وليه فيه ايقاف حتى نهاية الموسم علشان يبقى كلامنا موضوعي وعلشان كده لازم اللجنة تعلن الحيثيات للجميع في بيان رسمي.



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