» فايق يرد على قرارات لجنة الانضباط ضد الأهلي والزمالك: سمك في مية

23 فبراير 2020 - 08:40 ص

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أنه لن يعلق على قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي الأهلي والزمالك إلا بعد ظهور حيثيات القرار.



وقال "فايق" في تغريدة عبر "تويتر" : انتظر حيثيات قرارات لجنة الانضباط حتى نصدر حكم قيم وموضوعي على كافة العقوبات التي طالت اللاعبين.. خاصة ما استندت اليه في ايقاف كهربا وشيكابالا.



وأضاف: الحيثيات.. الأسباب اللي استندت عليها اللجنة هي اللي هتوضح وتدينا فرصة نفهم ونعلق أو ننتقد بعضها ونرفض البعض الاخر.. انما كده سمك في مايه.. لازم نفهم ليه فيه 8 مباريات وليه فيه ايقاف حتى نهاية الموسم علشان يبقى كلامنا موضوعي وعلشان كده لازم اللجنة تعلن الحيثيات للجميع في بيان رسمي.







