هذا ما قاله رئيس الزمالك عن علاء وجمال مبارك

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وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التهنئة على الهواء لجمال وعلاء  نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حصولهم على حكم البراءة في قضية التلاعب بالبورصة.
وتابع منصور  خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جمال علاء ومبارك «اتبهدلوا» رغم أنهم لم يخطأوا في شيء، وكذلك والدهم «أتبهدل» وتم السخرية منه.
وأضاف رئيس نادي الزمالك، أنه التقى معهم في السجن في قضية موقعة الجمل التي لم يكن فيها من الأساس، مضيفًا أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عليه مرتين ولكن يتم حذف اسمه من كشف المعفو عنهم.
وأوضح منصور أن أنه بعدما تم إزالة اسمه من كشف المعفو عنهم للمرة الثانية وكانت في شهر رمضان« قولت مش هصلي وأصوم تاني لأني لما التزمت في الصلاة والصوم أيه اللي بيحصلي بعدما كنت رئيس نادي وعضو مجلس نواب» ، معلقا «دا شيطان طبعا»، وموسى يرد: «دا سحر».
وأوضح منصور أنه بعدما تناول الإفطار في رمضان وصلى المغرب نظر للسماء وقال «يارب اللي جابوني هنا اشوفهم هنا»، مشيرا إلى أن الأيام دارت وتحققت دعوته.
وأكد رئيس نادي الزمالك أن جمال وعلاء نجلي الرئيس مبارك وحبيب العادلي  كانوا يتعاملون باحترام وتواضع مع الجميع داخل السجن ولا تشعر أنهم أبناء رئيس.

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