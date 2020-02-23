» أخصائي تغذية يحذر: تناول الكاتشب خطر على الأطفال

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قال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن الكاتشب يحتوي على مادة عبارة عن سم، لذلك يجب التقليل من تناوله بقدر الإمكان.
وتابع "سالم"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المرأة إذا كانت حامل، فعليها الابتعاد عن الكاتشب تمامًا، معقبًا: "لو المرأة حامل وبتأكل كاتشب، هتخلف أولاد مصابين بالتوحد، ولديهم أمراض كثيرة جدًا".
وتابع أن تناول المايونيز لا يوجد فيه أي مشكلة، ولكن لا يجب الإكثار من تناوله، مشيرًا إلى أن أي ربة منزل عليها أن تعد المايونيز في البيت أفضل من شرائه، معقبًا: "مش لازم نلجأ لكل ما هو موجود على الرف في السوبر ماركت".
 

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