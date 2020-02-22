  • الأحد 23 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:40 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

"آل الشيخ" يطاالب الأهلي باللجوء إلى "الفيفا"

الخطيب

أول رد من النادي الأهلي على قرارات اتحاد الكرة

علاء مبارك

هذا ما قاله رئيس الزمالك عن علاء وجمال مبارك

مرتضى منصور

مرتضى منصور: هؤلاء تسببوا في الوقيعة بين جماهير الزمالك والأهلي

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم وشيكابالا 8 مباريات

مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة السوبر

محمد رمضان

"الباز": محمد رمضان أخطر على الشباب من المخدرات

ضبط 8 أطنان عطارة و4800 عبوة صلصة مجهولة المصدر

أخصائي تغذية يحذر من هذا الأمر الخطير.. يسبب السرطان

أرشيفية

حقيقة نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

القيادي الإخواني أحمد مطر

قيادي إخواني: قتلى السلفيين في «رابعة» ماتوا على «بدعة وضلالة»

بالفيديو..

"اتصالات البرلمان": 10 ملايين حساب وهمي على "الفيسبوك"

الحياة السياسية

فيسبوك
فيسبوك
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

10 آلاف مشجع لموقعة الأهلي والنجم بدوري الأبطال

#

بريطانيا.. السجن 10 سنوات بحق شخص اعتدى على أوزيل

#

العثور على 10 جثث بمكان استهداف البغدادي

#

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك 10 ملايين حساب وهمي على فيسبوك، وأنه يوجد 60 مليون أكونت رسمي على الموقع العملاق الأزرق، مضيفا أنه تم رصد الصفحات تقوم بعمل إعلانات عن الأدوية المجهولة المصدر، تعلن بطريقة لتجذب القارئ، لتحقق مكاسب مالية بالملايين.  
وأضاف بدوي - خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل- أن الصفحات المجهولة بعد ما تحقق المكاسب تقوم بقفل الأكونت، كمثال أن هناك حالة في المنصورة أخذت علاج تخسيس، وتبين أنها شترت من صفحة مجهولة المصدر، وبعد الإبلاغ عن الصفحة تبين أنه تم قفلها نهائيا.
وتابع بدوي، أن الإدارة العامة لمباحث الإنترنت لديها أحدث الأجهزة لتكشف أي صاحب أكونت وهمي، وتم ضبط عدد كبير من الصفحات الوهمية وضبط المتهمين، مضيفا أن هناك صفحات عديدة للدجل والشعوذة، وهناك الكثير ممن يصدقها، ويوجد كذلك صفحات للنصب على الشباب، عن طريق سفرهم للخارج، مشيرا إلى أن أكثر من 7 آلاف شاب، تم النصب عليهم، وكل شاب تم الأخذ منه 3 آلاف جنيه، ولم يسترد الشباب المبالغ والصفحات تم قفلها.  
وكان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن عمليات النصب الإلكتروني زادت في الآونة الأخيرة، وهذا يعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة العالم المفتوح الذي يجب التعامل معه بحيطة وحذر، حيث جرى رصد ما يقرب من 2500 صفحة مارست أعمال النصب على المواطنين خلال 90 يومًا، وهذا وفقًا لإحصائية قامت بها اللجنة مؤخرًا بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن صفحات النصب الإلكتروني التي جرى رصدها أغلبها توظيف للخارج، حيث يتم استقطاب الشباب، وتأجير بعض المقرات وتعليق لافتة، واستضافة الشباب، ودفع مبلغ مالي نظير ملء استمارة بيانات على وعد بالحصول على فرصة، وبعد فترة زمنية تغلق هذه المقرات الوهمية ويجد بعض الشباب أنفسهم فريسة سهلة لمافيا التوظيف بالخارج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الزمالك يهدد: "مش هكمل الدورى"
» نجم الزمالك السابق: عقوبات مباراة السوبر "عادلة"
» أخصائي تغذية يحذر: تناول الكاتشب خطر على الأطفال
» مرتضى منصور يوجه رسالة للخطيب بسبب "كهربا"
» هكذا تدار اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان
» المستكاوى: "هقطع شرايين إيدي لو لم يحدث هذا الأمر"
» تعليق ناري من لـ"موسى" على خناقة مباراة السوبر
» تعليق الدراسة في 8 محافظات إيرانية بسبب كورونا
» «مجدي يعقوب».. «ملك القلوب» الذي وعد فأوفى
» إسرائيل تمنع 200 أجنبي من دخول أراضيها
» بالفيديو.. الظهور الأول للرئيس الإماراتي منذ 9 أشهر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة