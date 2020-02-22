أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة السوبر

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المصريون ـ متابعات

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أول رد من «الخطيب» على إهانات مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن المشهد الذي حدث في الإمارات عقب مباراة السوبر مرفوض شكلا وموضوعاً، وأنه لابد من تطبيق العدل على الجميع، وكل من أخطأ يُحاسب.
وأكد أنه بصفته رئيس نادي الزمالك سوف يحاسب لاعبيه على التجاوزات، ولابد من توجيه الشكر للإمارات العربية المتحدة على الجهد والتنظيم الرائع للمباراة.
وتابع أن الفريق تحت قيادته فاز بـ 5 كؤوس خلال عام واحد فقط، وأنه سعيد بهم جميعا، ولكن أكثرهم فرحة هو الفوز بكأس الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي جمعت الزمالك والهلال السعودية بالمملكة العربية السعودية، وفاز فيها الأبيض بهدفين، مشيرا إلى أن الفريق فاز بـ 11 بطولة على مدار 4 سنوات في كرة القدم، وهى أرقام لم يحققها الزمالك على مدار تاريخه، بالإضافة إلى 12 بطولة في كرة اليد، بخلاف بطولات الزمالك فى كرة الطائرة والسلة.
وأضاف رئيس نادي الزمالك، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تسلم نادي الزمالك وخزينته بها 600 جنيه، وعليه ديون بلغت مئات الملايين، وتمكن مجلس الإدارة من عمل شيء محترم أبهر الجميع، بالإضافة إلى عمل نادي اجتماعي، هو الأفضل على مستوى إفريقيا.

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